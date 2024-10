Festival del mondo antico ai ’Confini’ della storia

Un viaggio nella storia, attraversando epoche, civiltà e... confini. Confini, margini, aperture è il tema scelta per la nuova edizione del Festival del mondo antico, uno degli appuntamenti culturali più longevi (e apprezzati) di Rimini. L’appuntamento è dal 23 al 26 ottobre, ma poi il festival proporrà anche altri incontri e conferenze a novembre e a dicembre. Un ricco programma di eventi che vedrà protagonisti alcuni dei massimi studiosi di storia, archeologia, arte, ma anche giornalisti, politologi, divulgatori. L’esplorazione dei confini fisici e culturali, dal mondo antico alla modernità, sarà il filo rosso che legherà le riflessioni dei vari ospiti. Tra questi studiosi come Giovanni Brizzi e Camillo Neri, che parleranno di Confini e nemici nel mondo greco e romano, mentre archeologi come Paolo Giulierini e Paolo Matthiae apriranno finestre sul passato attraverso Ebla e le narrazioni dei vinti. Storici dell’arte come Francesca Cappelletti e Claudio Strinati offriranno nuove chiavi di lettura sull’evoluzione dei confini artistici, culturali e persino di genere, Giovanni Sassu e Giulio Zavatta parleranno della figura del Vasari e delle opere del suo periodo riminese.

Dallo sguardo al passato fino a quello rivolto al presente, insieme a politologi e giornalisti: Angelo Panebianco, Vera Negri Zamagni, Vittorio Emanuele Parsi, Monica Maggioni indagheranno le complessità geopolitiche e le nostalgie dei confini nella società contemporanea. Paolo Di Paolo, scrittore arrivato tra i 6 finalisti al Premio Strega quest’anno, esplorerà il mondo della poesia, invitando il pubblico a riscoprire la magia dei versi di poeti come Leopardi e Pascoli.

In questa edizione (è la 26esima) del Festival del mondo antico si partirà dai confini percepiti come minacce, come nel caso di Roma e Atene, fino ai confini dell’arte e della politica moderna, dove il margine può rappresentare sia una barriera che una soglia verso nuove aperture. Gli eventi della rassegna animeranno dal 23 al 26 ottobre il Museo della Città, il Teatro degli Atti e la biblioteca Gambalunga (il programma con orari e luoghi di tutti gli eventi è sul sito del Comune). Finito il festival, due appuntamenti ’extra’: il 21 novembre toccherà a Giovanni Brizzi e Rosita Copioli con la conferenza Imperium. Il potere a Roma, il 6 dicembre a Claudio Strinati e l’incontro Il territorio della storia dell’arte e i suoi confini.