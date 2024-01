Festival del sole da record. Attese 20mila presenze

Ventimila presenze turistiche nell’arco di una settimana. Le premesse sono più che buone e in municipio sorridono al pensiero di non avere perso il Festival del sole. La partenza del Festival da Riccione, luogo natio dove si disputò per la prima volta nel secolo scorso, sembrava cosa fatta agli inizi di ottobre. Ad annunciare l’addio alla Perla per giungere nella vicina Rimini, era stata la stessa organizzazione del Festival. Se questo non è accaduto lo si deve alla perseveranza dell’allora commissario prefettizio Rita Stentella che non si rassegnò all’idea di perdere il Festival e si mise in mezzo facendo leva anche sull’accordo triennale stretto in precedenza dall’organizzazione con il Comune. Oggi in municipio possono annunciare ufficialmente il Festival del sole, kermesse di ginnastica e danza con esibizioni e spettacoli nel weekend della Notte Rosa. Il periodo fissato va dal 30 giugno al 5 luglio. Arriveranno giovani dall’Europa e dal mondo. Nell’estate appena trascorsa parteciparono 2.300 atleti suddivisi in 70 squadre provenienti da 19 Paesi. Le presenze giornaliere registrate nei sette giorni della competizione furono 15mila. Per l’edizione di quest’anno si pensa di superare quei numeri perché le iscrizioni giunte al 15 dicembre sono decisamente superiori all’anno appena trascorso. Infatti le squadre che si sono registrate sono 85, con un sensibile aumento. Anche gli atleti sono in crescita, arrivati a 2.750, provenienti da 16 nazioni. Il conto complessivo porta le presenze alberghiere a 20mila nell’arco dei sette giorni del Festival. In municipio incrociano le dita sperando che le pre-iscrizioni vengano confermate, il che significherebbe ritrovarsi con un aumento delle presenze alberghiere del 20% da un anno all’altro. L’aumento delle squadre potrebbe portare anche ad un aumento degli spettacoli e di conseguenza degli spettatori che nell’estate scorsa furono 35mila. Niente male per una kermesse che non prevede classifiche o vincitori. I giovani si esibiscono per stare insieme, divertirsi e condividere un’esperienza unica. Inoltre essendo nuove generazioni attente ai temi che guardano al futuro, l’edizione 2024 sarà caratterizzata da due azioni principali: la mobilità sostenibile e l’eliminazione della plastica monouso durante il Festival. "Riccione torna a ospitare un evento dalla portata enorme - commenta l’assessore allo Sport Simone Imola -. Ringrazio coloro che a vario titolo si sono impegnati per fare restare il Festival del sole a Riccione, a partire dalla sindaca Angelini, che ne ha fortemente voluto la conferma, e la commissaria Rita Stentella. Ringrazio anche e soprattutto gli organizzatori del Festival".

Andrea Oliva