Festival del sole, iscrizioni rimandate. Salgono le speranze di mantenerlo in città

Slitta l’apertura delle iscrizioni al Festival del sole. Un indizio che alza il morale di chi, a Riccione, spera che la manifestazione possa rimanere nella Perla verde senza traslocare nella vicina Rimini nel 2024, come annunciato dagli organizzatori. Dopo le azioni messe in campo dalla commissaria, la stessa Rita Stentella e gli organizzatori si vedranno il 30 ottobre per chiarire il futuro del Festival. Le iscrizioni, tappa fondamentale per capire la sede della manifestazione, erano state annunciate come imminenti dagli organizzatori la settimana scorsa quando venne presentata la partenza della manifestazione per approdare a Rimini. Invece sono slittate al 15 di dicembre. Intanto a Rimini pare che l’ultima firma non ci sia ancora. Dunque per la commissaria la partita è aperta. L’amministrazione comunale ha in mano il protocollo triennale che parla del Festival a Riccione anche nel 2024. A livello giuridico è tutta da dimostrate l’obbligatorietà per il prossimo anno di svolgere l’evento nella Perla verde, ma il protocollo è comunque una leva che in municipio sfrutteranno.