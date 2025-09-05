Festival della cultura sportiva. Trincia e Padovano in cattedra

Questa sera il cinema Fulgor apre le porte a una serata dedicata a sport e memoria. Alle 20 arriverà Pablo Trincia, giornalista, autore televisivo e voce tra le più riconoscibili del mondo dei podcast italiani, ospite del Festival della cultura sportiva insieme a Michele Padovano, ex attaccante della Juventus. Al centro dell’incontro ci sarà la vicenda di Denis Bergamini, il centrocampista del Cosenza scomparso nel 1989 in circostanze a lungo rimaste poco chiare: una morte inizialmente archiviata come suicidio, poi una sentenza del 2024 ha stabilito che Bergamini fu in realtà ucciso. A lui sono state dedicate una serie Sky e un podcast, entrambi chiamati Il cono d’ombra, con la firma di Trincia. Padovano, che condivise lo spogliatoio con lui in Calabria, arricchirà il racconto con ricordi e testimonianze personali sul giovane originario di Argenta, in provincia di Ferrara, travolto da un camion la sera del 18 novembre 1989. Trincia, nato a Lipsia da padre italiano e madre iraniana, è un autore e giornalista che ha fatto della narrazione il suo marchio distintivo. Negli ultimi anni ha contribuito a portare in Italia il linguaggio del podcast. A introdurre la serata, alle 19, saranno lo sciatore paralimpico Daniele Cassioli e la nuotatrice diabetica Monica Priore.

Federico Tommasini