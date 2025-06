Festival dell’amicizia tra sfide e balli etnici

Un calcio al pallone. I balli. Il cibo condiviso. L’integrazione si fa anche così al Festival dell’amicizia fra i popoli. La manifestazione, diventata una tradizione consolidata a Villa Verucchio, sarà di scena domani e domenica.

Si parte col Mundialito: al campo sportivo a Ponte Verucchio sfida tra 9 squadre in rappresentanza di Italia, Argentina, Macedonia, Marocco, Senegal, Costa d’Avorio (i campioni in carica), Romania, Ucraina, una selezione del resto del mondo.

Musica, danze, tradizioni e cucine etniche saranno invece protagoniste domenica in piazza Europa, dalle 16 in poi. Il festival ospiterà anche un laboratorio creativo per bambini.