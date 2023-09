Festival dell’industria e dei valori di impresa. A Rimini il gran finale con Carlo Stagnaro

Dal 19 settembre al 4 ottobre torna il Festival dell’industria e dei valori di impresa, organizzato da Confindustria Romagna. Ampio il programma di appuntamenti che offrono occasioni d’incontro per celebrare traguardi e confrontarsi sui temi di attualità attraverso open day aziendali e iniziative sparse nel territorio di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. In particolare, l’evento di chiusura del 4 ottobre, vedrà ospite a Rimini Carlo Stagnaro, direttore studi e ricerche dell’Istituto Bruno Leoni, impegnato in un incontro sulla concorrenza e il libero mercato. In calendario, sempre a Rimini, c’è anche la robotica con la clinica Nuova Ricerca.