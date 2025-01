Festival dell’Oriente e Irlandese insieme

La Fiera di Rimini diventa un vero e proprio polo multiculturale con il festival dell’Oriente e quello Irlandese. I due appuntamenti si svolgeranno in contemporanea nei weekend dell’1 e 2 e 8 e 9 febbraio e con un unico biglietto sarà possibile visitare entrambe le fiere.

Tante novità e decine di nuovi spettacoli per un viaggio che passerà attraverso Giappone, India, Filippine, Corea e molti altri paesi; senza però dimenticare l’Irlanda.

Il Festival dell’Oriente è la più grande fiera interamente dedicata a questo mondo: un’esplosione di colori, musiche, spettacoli e contenuti. I visitatori saranno catapultati attraverso i padiglioni tematici dedicati a costumi, arti marziali, discipline olistiche, artigianato e cucina orientale. Una delle attrazioni principali saranno le dimostrazioni di danza tradizionale, con artisti che si esibiranno in costumi sgargianti, accompagnati da strumenti e musiche autentiche.

Inoltre per la prima volta a Rimini, si svolge il festival Irlandese, un’occasione unica per conoscere le tradizioni, la musica, l’enogastronomia ed il folklore di questo paese con tantissimi contenuti e un programma musicale no stop, da apertura a chiusura. Gli Hit Machine Drummers con i loro tamburi da guerra e dalla Scozia il gruppo di rock celtico e più famoso al mondo: i Saor Patrol. E ancora i balli tipici irlandesi con i campioni di Irish dance e i ritmi Irish coinvolgenti dei Folkamiseria. Saranno presenti poi i campi celtici con numerose attrazioni e intrattenimenti, il mercatino tipico, l’enogastronomia e i giochi tradizionali irlandesi.