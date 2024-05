Sono Giovie e Micke i vincitori della terza edizione del Festival di Rimini, sabato scorso al Teatro Galli alla presenza centinaia di persone. Il concorso per autori, interpreti, cantautori e band, è organizzato dall’associazione Rimini Classica e dall’etichetta indipendente riminese Yourvoice Records. Al duo di Rovigo formato da Giovanni Guarnieri e Michele Ballo, noti per aver partecipato a X-Factor, con la propria canzone ’Vestito Bianco’, ha riservato ben 5 premi su 9. I vincitori delle 3 sezioni sono: Veronica Castellucci (premio dell’orchestra e del coro al miglior autore), Demetra Giustozzi (premio del pubblico al miglior interprete) ed Elisa Del Prete (Premio della giuria al miglior interprete). Il premio speciale Amarcort Film Festival è andato a Diletta Giangiulio. I brani sono stati eseguiti dalla grande Orchestra di Rimini Classica diretta da Aldo Zangheri con la Corale di San Marino diretta da Fausto Giacomini. La serata è stata aperta dalla scuola Ballet Coach Yuki Imaizumi e presentata da Marco Corona. Applauditi Federico Mecozzi, Filippo Malatesta, premiato con una targa da Marco Giorgi di Yourvoice Records per i 30 dall’uscita dell’ album ’Malatesta’, e Mattia Adduocchio.

Nives Concolino