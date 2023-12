Festival di San Gaudenzo, la grande sfida per sei cantanti riminesi

Tra canzoni, danza e spettacolo questa sera a Rimini prende vita la ventiduesima edizione del Festival di San Gaudenzo che, prendendo spunto da Sanremo, vedrà sul palco vari ospiti, attori e ballerini. L’appuntamento è per le 20,30 al Teatro Tiberio nel Borgo San Giuliano, dove si sfideranno sei cantanti riminesi. A decretare il vincitore sarà il pubblico in sala. Non mancherà la giuria di qualità composta da musicisti, registi e giornalisti, che attribuirà il premio della critica. In programma stasera anche un medley di danza lyrical, modern jazz, hip hop, zumba e irlandese con coreografie firmate dai maestri Alessandro Ceccarini e Paolo Morganti, che animeranno anche gli sketch comici con i conduttori. Regista e autore dei video è Federico Casadei, che con Ceccarini e Morganti dirige lo spettacolo. A rendere ancora più frizzante la serata, condotta da Andrea Paoletti, Giulia Paolizzi, Giovanni Spinaci e Paola Cerchione con la regia tecnica di Maurizio Morganti, saranno le "Sangauinterviste", brevi video che gli organizzatori dell’evento hanno realizzato intervistando alcune celebrità incontrate durante l’anno in corso. Tra i protagonisti di quest’anno Piero Chiambretti che con altri vip, segue le celebrità intervistate negli ultimi anni, da Lorella Cuccarini a Paola Perego, da Simona Ventura ad Al Bano, fino ai PanPers, Paolo Cevoli, Giampiero Mughini e il compianto Raoul Casadei. Nato nel 2000 nel piccolo teatro parrocchiale come sabato sera di festa tra amici, il festival a ingresso libero si è ingrandito coinvolgendo centinaia di persone. La serata è promossa dal circolo Anspi di San Gaudenzo e dal parroco Monsignor Aldo Amati.

Nives Concolino