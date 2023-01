Festival di San Gaudenzo, la musica è protagonista

Nel titolo non porta il nome della città, ma per tradizione e proposta è il festival riminese per eccellenza. Il Festival di San Gaudenzo oggi taglia il traguardo delle 21 edizioni: dalle 20.45 sul palco del Teatro del Seminario, a Covignano, i riflettori saranno puntati sulla gara canora, accompagnata da siparietti comici e balletti di danza moderna, monologhi, sketch, hip hop e zumba. Tra i vincitori delle passate edizioni figura anche Sofia Buresta, poi protagonista di tante esibizioni nelle tv nazionali. E ‘San Gau’ (com’è affettuosamente chiamata la manifestazione) ha un corpo di ballo perfino internazionale: inserite nell’edizione 2023 due giovani iraniane e una libanese. "Ragazze che frequentano l’università a Rimini e hanno portato entusiasmo e vitalità. Il gruppo le ha accolte a braccia aperte" spiega Alessandro Ceccarini, uno dei tre storici organizzatori del festival, nato in parrocchia come festa tra amici, insieme a Simone Campanati e Gianluigi Bardeggia. Nel corso delle edizioni si sono aggiunti Emiliano Procucci, presentatore di tante edizioni, Simone Brugè e Carlo Farneti, maestro del coro. Altra caratteristica che indica l’importanza del festival sono i video dei tanti vip che applaudono e sostengono il San Gau: da Lorella Cuccarini a Paolo Cevoli, fino ad Al Bano. Lo show sarà presentato da Alessandro Ceccarini e Paolo Morganti, affiancati da Sofia Mingucci e Alessandra Pellegrini. Il vincitore sarà decretato dal pubblico in sala, mentre una giuria di qualità composta da registi, attori e giornalisti assegnerà il premio della critica.

m. c.