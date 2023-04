Festività pasquali blindate Rafforzati i controlli in Riviera

Pasqua blindata. In vista del weekend per cui è preventivato un deciso aumento dei flussi turistici, ieri si è tenuto in Prefettura il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico per tracciare la rotta da seguire in questa fase di maggiori presenze per tutta la Riviera. Nello specifico, sono state programmate le misure volte a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche in chiave di prevenzione generale, per l’intero periodo pasquale, attraverso l’incremento delle attività generali di controllo del territorio, con particolare riguardo alla rete stradale e autostradale, nonché alle stazioni ferroviarie, specie quelle di Rimini e di Riccione.

È stata inoltre concordato l’aumento dell’attività di controllo nei luoghi di ritrovo abituale durante le fasce orarie notturne, onde assicurare la massima sicurezza e fruibilità del territorio, con l’impiego interforze di tutte le forze dell’ordine, delle polizie locali e dell’Esercito.