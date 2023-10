FI: "A quando i lavori per prevenire altre alluvioni?"

Santarcangelo è stato tra i comuni più colpiti dall’alluvione di maggio nel Riminese. Oltre 1,3 milioni la prima stima dei danni a infrastrutture pubbliche. "Eppure chi dovrebbe predisporre il piano di prevenzione – attacca da Forza Italia. Walter Vicario – pare non abbiamo imparato nulla dal disastro". A detta di Vicario non si fanno lavori di manutenzione e prevenzione, neanche al fiume Uso. E la nuova pista ciclabile sulla via Emilia, "dopo solo pochi mesi ha bisogno già di lavori di manutenzione, come dimostra il rifacimento di un tratto".