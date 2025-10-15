Fiabe e dialetto all’auditorium. Little Tony

Fiabe per i più piccoli. Ma anche musica, dialetto e solidarietà. È ricco il cartellone degli appuntamenti teatrali all’auditorium Little Tony di Serravalle, a San Marino. Tra i punti di forza del nuovo programma spicca la rassegna Piccoli Sguardi, pensata per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni e per le loro famiglie, tutte le domeniche alle 16.30 (biglietto unico a 6 euro). Senza dimenticare i più grandi. Nelle prossime settimane sono previsti anche spettacoli dedicati al pubblico adulto – tra cui commedie dialettali, musica dal vivo e teatro comico – che andranno a comporre un’offerta culturale eterogenea.

In particolare, domenica alle 21 andrà in scena Sabbie Mobili – una serata per Asspic. Un’intensa pièce sul tema della memoria, scritto da Bianca Nannini e Sara Cigarini e diretta dal regista sammarinese Fabrizio Raggi. Questo spettacolo affronta con sensibilità il tema della demenza ed è realizzato in collaborazione con l’Associazione Asspic, impegnata nel sostegno ai pazienti affetti da patologie neurodegenerative.

Venerdì 24 ottobre spazio a Gianluca Ruscitti e Francesca Pallozzi Lavorante (foto) con il loro L’altro sesso. Un viaggio nei tanti rapporti possibili e impossibili tra i due sessi, una serata di stand up contaminata da altri linguaggi teatrali.

Il 14 novembre in scena la compagnia Qaos con Sogna in Grande, una commedia brillante in atto unico che racconta il sogno di due amici-coinquilini, Rocco e Lorenzo, di diventare sceneggiatori per il cinema. Accanto a loro ci sono Marisa e Rachele, due donne forti, pronte a supportarli e sopportarli.