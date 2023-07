Fiaccolata per la pace Il vescovo in spiaggia

Una preghiera per la pace, a 500 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina. Domani sera alle 21 in piazzale Kennedy si terrà la fiaccolata per chiedere la fine del conflitto. Parteciperanno associazioni religiose e culturali, i sindacati e tutte le reatà che formano la rete di Rimini per la pace. Il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, guiderà i partecipanti verso la spiaggia e il mare, luoghi cruciali e di incontro tra turisti, giovani e residenti per unirsi in un messaggio di pace. Il momento di preghiera durerà circa un’ora con quattro tappe tra canti e preghiere: dal piazzale si arriverà all’altezza dei bagni 28, dove i partecipanti accenderanno le fiaccole della luce della pace di Betlemme. Si tratta della lampada ad olio che arde perennemente nella chiesa della Natività, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane. La preghiera non sarà esclusivamente per la pace in Ucraina ma anche per le altre guerre nel mondo.

Intanto il vescovo Anselmi ha provveduto a fare nomine e avvicendamenti, così da rispondere ai bisogni della chiesa riminese. Don Paolo Bizzocchi, ordinato sacerdote da alcuni mesi, è stato nominato vicario parrocchiale San Mauro Pascoli, dove sarà al fianco di don Giampaolo Bernabini e in collaborazione con i sacerdoti della zona pastorale di Savignano e San Mauro. Don Cristian Squadrani, già parroco nell’unità pastorale di San Giuliano Borgo e Celle, è stato nominato referente diocesano per il Seminario e della Casa vocazionale. Inoltre collaborerà nella Pastorale giovanile diocesana e continuerà ad offrire un aiuto nelle parrocchie di San Giuliano martire e Santa Maria delle Celle. Don Domenico Corona, sacerdote della diocesi di Massa Marittima e residente a Igea Marina, è stato nominato aiuto pastorale delle comunità di Igea Marina, Bellaria mare, Bellaria monte e San Mauro Mare, in particolare per l’assistenza pastorale ai malati ospiti delle strutture sanitarie e di assistenza della zona. Padre Donato Sartini, già membro dell’Ordine dei Frati Minori, svolgerà un servizio pastorale in diocesi nella parrocchia della Riconciliazione e nella casa di cura Villa Maria in Rimini.