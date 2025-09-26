Fiamme a Rivazzura. Jaguar ridotta in cenere

Notte di fuoco in via Ferrari, a Rivazzurra, dove intorno alle tre di ieri un incendio – con ogni probabilità di origine dolosa – ha mandato in cenere una Jaguar nera parcheggiata lungo la strada, all’altezza del civico 8. Le fiamme, alte e violente, non hanno lasciato scampo alla fuoriserie, ridotta a un cumulo di lamiere annerite, e hanno finito per danneggiare anche le auto parcheggiate accanto. Una scena da film, con i residenti svegliati di soprassalto e il rapido arrivo dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio solo dopo una lunga battaglia contro le lingue di fuoco.

I vigili del fuoco sono arrivati rapidamente, ma l’intervento non è stato semplice. Le fiamme avevano già divorato gran parte della carrozzeria e minacciavano di propagarsi. Ci è voluto del tempo, tanta acqua e non poca fatica per riportare la situazione sotto controllo. Accanto ai pompieri, sul posto sono intervenute anche le Volanti della Questura. Non c’è voluto molto perché emergesse un sospetto preciso: non un guasto, non un cortocircuito. Tutto lascia pensare a un gesto doloso, a un incendio appiccato di proposito. Un’idea che ha spinto gli investigatori a chiamare subito in causa la squadra mobile e la scientifica. Sono stati loro a delimitare l’area, raccogliere tracce, fotografare la scena e acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza che l’occhio elettronico abbia ripreso qualcosa di utile.

Il proprietario della vettura, un uomo di origini albanesi, residente nella stessa zona e già noto alle forze dell’ordine, è stato il primo a rendersi conto di quello che stava accadendo. È stato lui a dare l’allarme, svegliato dal trambusto e dalla luce del rogo che stava divorando la sua auto. Quando i soccorsi sono arrivati, la Jaguar era già persa. Una scena che, per chi l’ha vissuta in prima persona, non deve essere stata facile da digerire: guardare la propria macchina andare in fumo, mentre intorno la strada si riempie di vicini e lampeggianti.

Ieri attorno alle 14 i vigili del fuoco sono di nuovo tornati in azione, questa volta in centro storico, per un presunto principaio di incendio in un magazzino della Rimini Parks in via Isotta degli Atti. Le fiamme, per fortuna, sono state domate rapidamente.