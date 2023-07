Fiamme dolose nel bar sulla spiaggia

Fiamme nel cuore della notte sulla spiaggia di Cattolica. Nel mirino è finito il bar ristorantino Tony all’altezza del bagno 9293. Un incendio di natura dolosa - secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti e secondo quanto affermato dallo stesso titolare - è divampato attorno all’1.45 causando gravi danni al locale. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri della tenenza di Cattolica, che hanno sequestrato una tanica di benzina vuota e un borsone ritrovati sul posto, dando immediatamente avvio alle indagini. Gli autori del blitz, secondo quanto emerso, avrebbero cosparso di benzina la vetrata esterna antisfondamento appiccando quindi le fiamme. Non nasconde la propria paura il proprietario del ristorante, Mirco Valeri, che ha appreso dell’emergenza attraverso l’allarme arrivato sul suo cellulare. "Siamo qui da ventidue anni e non ci era mai successo nulla del genere - racconta l’imprenditore -. Davvero non riusciamo a capire chi possa avercela con noi per arrivare a commettere un gesto di questa portata. E’ chiaro che siamo stati presi di mira da qualcuno, anche se mi risulta difficile ipotizzare dei nomi. Non è stata una semplice bravata, hanno aspettato che uscissimo per andare a casa e che il locale fosse chiuso per entrare in azione. L’allarme è infatti partito all’1.45: dieci minuti dopo che mio figlio aveva lasciato il ristorante. Per fortuna in quel momento passavano di lì dei ragazzi che, quando hanno visto il rogo, hanno incominciato a gettare sabbia sulle fiamme riuscendo in qualche modo a limitare la devastazione. In loro aiuto sono arrivati poi anche i portieri di notte degli alberghi della zona insieme alle squadre dei vigili del fuoco che nel giro di poco sono riuscite a circoscrivere le fiamme e quindi a domarle completamente, anche se nel frattempo avevano già lasciato dei danni considerevoli alla chiusura della vetrata". "Fortunatamente - continua Valeri - il locale è ancora agibile, almeno al 70 per cento. Per riparare i danni causati dall’incendio, serviranno almeno 56mila euro". Il titolare ha presentato immediatamente denuncia ai carabinieri e ieri era già al lavoro pronto ad accogliere i clienti con il consueto calore ed entusiasmo. "Questa notte (ieri per chi legge, ndr) però non abbiamo chiuso occhio - chiosa -. E’ stato davvero un brutto colpo, non ce lo aspettavamo. E’ un episodio inquietante, che ci riempie di paura. Anche perché un’azione del genere appare completamente ingiustificata. Non abbiamo nemici, siamo una realtà nota a Cattolica".

Lorenzo Muccioli