Fiamme e paura a Torre Pedrera Incendio doloso nella notte "Macchine ridotte in cenere"

Fiamme e paura stanotte a Torre Pedrera. Due macchine sono andate completamente distrutte, altre due sono rimaste gravemente danneggiate dall’incendio scoppiato poco dopo le 4 in via Beltrami, nella zona artigianale di Torre Pedrera a monte della ferrovia, vicino al centro sportivo. A dare l’allarme sono stati gli stessi residenti. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, con cinque uomini, impegnati oltre due ore nel domare le fiamme.

Due auto, un’Alfa Romeo e una Mini Cooper, sono state devastate dal fuoco. Ma anche altre due vetture, parcheggiate nei paraggi, sono state seriamente danneggiate. Due macchine erano in sosta fuori, in strada, le altre due invece nel cortile di un’abitazione. Pochi i dubbi sulla natura del rogo, che è stato quasi sicuramente doloso. Lo dimostra anche il fatto che sia la Mini sia l’Alfa Romeo appartengono alla stessa famiglia. Non solo: la Mini era parcheggiata su un lato della strada, e l’Alfa Romeo su quello opposto, a una ventina di metri di distanza. Chi ha appiccato il fuoco quindi sapeva perfettamente quali auto colpire, mentre le altre due vetture sono state danneggiate dalle fiamme propagatesi dai roghi. Insieme ai vigili del fuoco, ieri mattina a Torre Pedrera sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato. Le indagini sull’incendio sono condotte dalla Squadra mobile, che ha già iniziato a sentire alcuni testimoni e residenti della zona e sta cercando indizi utili a risalire all’identità dei piromani.

Non è ancora chiaro il movente del rogo doloso, ma si indaga vagliando ogni pista. L’incendio ha scatenato il panico tra chi abita in via Beltrami. Tutti i residenti sono usciti di casa, allarmati dalle fiamme e dal fumo. Non risultano danneggiamenti alle case, ma è tanta la paura tra i residenti dopo quanto è accaduto. "Le fiamme – raccontano alcuni di loro ancora sotto shock – erano altissime. Le auto sono state ridotte prati camente in cenere".

Sempre ieri notte un’altra macchina è andata a fuoco, in via Ubaldo Marchi. In questo caso si è trattato quasi sicuramente di un cortocircuito. Il proprietario della vettura ha accostato riscontrando dei problemi, e poco dopo è scoppiato l’incendio. L’episodio è avvenuto intorno alle 4. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi rapidamente in via Marchi, la macchina è andata distrutta. A causare le fiamme sarebbe stato un cortocircuito.