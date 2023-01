Fiamme e paura a Viserbella, capanno di legno incenerito dal devastante rogo

Un capanno in legno contente bombole di Gpl avvolto dalle fiamme. Momenti di paura ieri mattina, attorno alle 11, in via Lotti a Viserbella, dove un incendio ha interessato alcune strutture in legno di pertinenza di una casa mobile situata in un terreno. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con tre mezzi. Gli uomini del 115 fortunatamente sono riusciti a circoscrivere il rogo prima che potesse propagarsi ulteriormente causando danni ancora più pesanti. Ancora da accertare le cause che hanno portato allo sprigionarsi delle fiamme. Queste ultime hanno divorato una delle due strutture in legno, devastando anche uno scooter, due bici e una lavatrice. All’interno erano presenti anche delle bombole di Gpl. Una delle bombole è stata ritrovata squarciata, le altre non sono state invece intaccate. Nessun danno per le persone presenti in casa, una donna insieme al figlio, riusciti ad allontanarsi prima che le fiamme potessero raggiungerli. Al termine del sopralluogo svolto dai vigili del fuoco, l’area è stata dichiarata nuovamente sicura (foto Manuel Migliorini).