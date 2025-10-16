Fiamme e paura in centro. Mamma e due bambini in fuga dall’incendio

A dare l’allarme per tutta la via dei Bastioni Occidentali, in zona civico 31, sono state le urla di uno dei due bambini di 10 e 13 anni che si trovavano all’interno dell’appartamento al secondo piano dove ieri pomeriggio alle 18.30 circa è scoppiato un incendio. In quella casa dove, per cause ancora in via di accertamento ma che con ogni probabilità sono da ricondurre a un incidente domestico, abita una famiglia ghanese con due figli piccoli. Ieri pomeriggio, quando il rogo si è sviluppato a partire dalla cucina, proprio le urla di uno dei due bimbi in casa ha lanciato l’allarme anche al vicinato. Con decine di persone che in fretta e furia si sono precipitate in strada, con l’evacuazione preventiva per alcuni minuti anche del negozio di biciclette sottostante e il parrucchiere limitrofo. Attimi di tensione per quella famiglia che abita al secondo piano, da cui la madre dei due bambini è poi riuscita a portare in salvo i propri figli.

La donna, assistita sul posto dal personale del 118 e successivamente portata in ospedale per controlli, mettendo in salvo i proprifigli ha infatti inalato parecchio fumo che l’ha costretta al trasporto all’Infermi in codice verde e quindi non in pericolo. Illesi invece sarebbero i due bambini che erano con lei, mentre il padre si trova all’estero per motivi di lavoro. Sul luogo dell’incidente si sono subito precipitati i vigili del fuoco con tre squadre, compresa l’autoscala, oltre agli agenti della polizia di Stato a supporto. Una volta dentro all’appartamento, ai vigili del fuoco è bastato scaricare due estintori per mettere in sicurezza l’appartamento e domare le fiamme che, però, nel frattempo avevano danneggiato gravemente sia la cucina che la sala dell’appartamento. Appartamento che ora è stato dichiarato inagibile.

f.z.