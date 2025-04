Fiamme e paura nel parcheggio: esplosi due camper

Tragedia sfiorata, ieri a Gabicce Mare. Intorno alle 10,30 un boato si è levato dal centro, facendosi sentire in tutta la cittadina, nel raggio di un chilometro. Erano da poco terminate le celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione nella piazza del municipio, quando nel piano superiore del parcheggio del piazzale del Turismo in viale della Vittoria un camper ha improvvisamente preso fuoco. Subito dopo l’accensione delle fiamme, è avvenuta l’esplosione. L’incendio poi, a causa anche del forte vento, si è immediatamente propagato e ha attaccato, a partire dalla fiancata, un altro camper che si trovava parcheggiato al suo fianco. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e le fiamme non si sono dirette verso il bosco sulla collina che domina il parcheggio. Il pronto intervento dei vigili del fuoco di Cattolica e di Pesaro ha consentito di contenere le fiamme e di spegnere rapidamente l’incendio.