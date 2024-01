Fiamme e paura nella falegnameria dismessa

Alba di fiamme e fumo in via del Rustico, nella frazione di San Vito. L’allarme è scattato attorno alle 5.30 di ieri quando un principio di incendio si è scatenato in una falegnameria. Il rogo ha coinvolto la vecchia rimessa di una azienda, non più in attività, all’interno della quale era ancora presente del materiale in legno. Ancora da chiarire le cause che hanno portato allo sprigionarsi delle fiamme. Sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini.

I pompieri sono accorsi a sirene spiegate con sette uomini oltre ad auto pompa con serbatoio e autobotte. Il personale del 115 è riuscito in breve tempo a circoscrivere l’incendio impedendo che potesse propagarsi ulteriormente. Una volta domato il rogo, i vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Nel giro di poche ore, l’allarme è rientrato e la situazione è ritornata alla normalità. In via del Rustico è intervenuta anche una Volante della polizia di Stato. Restano ora da chiarire le cause che hanno determinato il principio di incendio, fortunatamente scongiurato dall’intervento tempestivo delle squadre del 115. Viene tuttavia esclusa da chi è intervenuto sul posto l’ipotesi del dolo: molto probabilmente l’origine delle fiamme è stata puramente accidentale. Non si sono registrate per fortuna persone ferite o ustionate. Si tratta dell’ennesimo incendio scoppiato a Rimini nelle ultime settimane. Su alcuni, di natura dolosa, indagano le forze dell’ordine.