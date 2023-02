Fiamme e paura Scoppia incendio in una palazzina: dieci intossicati

Il guizzo del fuoco, come un lampo nella tempesta di pioggia, ieri pomeriggio alle 18 circa ha squarciato il cielo sopra via Lotti, in zona Italia in Miniatura. Qui infatti è divampato un incendio generato per cause ancora da definire, all’interno dell’appartamento al primo piano di una palazzina al civico 13. Il locale, abitato da una coppia non presente al momento dell’incendio, è stato ben presto avvolto dalle fiamme che hanno gravemente danneggiato l’interno, mentre la colonna di fumo generata si è ben presto propagata, entrando anche negli appartamenti situati ai piani superiori della palazzina. Immediatamente è partito l’allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con due squadre e il supporto degli agenti della polizia di Stato e l’ambulanza del 118. I sanitari infatti sono stati chiamati in causa per assistere le persone che nel frattempo erano state fatte evacuare dalla palazzina.

Dieci persone hanno avuto bisogno delle cure del personale medico a seguito di un’intossicazione per avere respirato il fumo che aveva invaso anche la tromba delle scale della palazzina, utilizzate dai condomini per mettersi al riparo fuori dall’edificio. La quantità di fumo inalato dagli inquilini della zona tuttavia non sarebbe risultata tanto grave da richiedere trasporti urgenti dopo quanto accaduto. Ma quattro persone in via precauzionale sono state trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale (si tratta di due adulti e due bambini), per svolgere gli accertamenti sanitari sebbene le condizioni non destino preoccupazioni.

È rimasta la paura in via Lotti e i vigili del fuoco, che hanno dunque proceduto a domare le fiamme sino alla loro estinzione, per il cui completo intervento sono servite alcune ore, prima di continuare nella serata di ieri a valutare con i rilievi del caso l’agibilità dell’intero edificio a seguito dell’incendio e i danni provocati all’appartamento al piano terra. Due appartamenti sono stati dichiarati inagibili.

f. z.