Fiamme, fumo e paura al Gros. Evacuato un intero capannone

Un intero capannone del Gros di Rimini fatto evacuare per un violento incendio divampato nel pomeriggio di ieri. E’ successo attorno alle 17.45 quando è scattato l’allarme che ha fatto accorrere sul posto sei squadre dei vigili del fuoco con autoscala e botti. Una grossa colonna di fumo nero, visibile anche da grande distanza, si è levata dal tetto del blocco 87, interessato da un incendio sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti. Il personale del 115 è quindi salito in cima all’edificio per verificare la situazione. Le fiamme, stando a quanto emerso, si sarebbero sprigionate nel piano terra del capannone, che ospita i magazzini di due aziende, una di ricambi per moto e una di abbigliamento. Il blocco è stato immediatamente evacuato e le persone che si trovavano all’interno hanno lasciato in sicurezza l’edificio. Per fortuna, non si segnalano casi di intossicazione o ustione.

L’intervento ha tenuto impegnati per ore i vigili del fuoco, accorsi immediatamente in via Coriano, sede del Gros, dalla vicinissima caserma di via Varisco. Diversi i mezzi del comando provinciale impiegati durante le operazioni. I pompieri si sono quindi messi all’opera per circoscrivere il più possibile le fiamme e per impedire che potessero propagarsi anche agli edifici circostanti. Una volta completata la fase di spegnimento delle fiamme, che ha richiesto diverse ore, sono cominciati gli accertamenti per stabilire con precisione le cause che hanno portato allo sprigionarsi dell’incendio. Al momento sembra essere esclusa l’origine dolosa. Molto più facile ipotizzare un incendio di natura accidentale, anche se per avere la certezza occorrerà attendere la relazione conclusiva del personale del 115. L’area attorno al blocco è stata temporaneamente interdetta per consentire ai vigili del fuoco di poter operare liberamente. Le persone presenti sono state allontanate in attesa che venissero completate le operazioni.

(Fotoservizio Manuel Migliorini)