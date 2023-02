Fiamme gialle in campo per vigilare sui fondi

Una montagna di euro su cui è meglio vigilare. È quello che ha pensato il Comune di Rimini decidendo di sottoscrivere con la Guardia di finanzia un protocollo per il monitoraggio e il controllo dei progetti finanziati dal Pnrr. In questo modo viene potenziato lo scambio di informazioni su procedure, risorse e tempi degli interventi. Il protocollo prevede un costante scambio di informazioni con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza e la correttezza nelle procedure di investimenti delle risorse del Piano nazionale. La giunta ha dato il via libera all’adesione che ora andrà formalizzata. All’amministrazione è chiesto di trasmettere periodicamente dati, notizie e analisi. In modo particolare l’elenco degli interventi e dei progetti finanziati, con tutte le informazioni rispetto dai tempi di realizzazione ai dati relativi alle procedure di appalto e alle ditte affidatarie dei lavori. L’ente potrà poi segnalare le misure e i contesti per in cui si ritiene necessitino approfondimenti, o anomalie riscontrate. "Per Rimini stiamo parlando di investimenti sostenuti con quasi 109 milioni di euro – spiega l’assessore Roberta Frisoni –, che spaziano dall’edilizia scolastica, alle infrastrutture, fino ai servizi, che siamo chiamati a portare a termine in tempi serrati. Una partita importante sul quale siamo vigili affinché tutto si realizzi senza intoppi".