Fiamme Gialle,. Poggi al posto di Coscarelli

Cambio della guardia al vertice della Guardia di Finanza di Rimini. Ieri, nella caserma di via Augusto Grassi 10, sede del comando provinciale, si è svolta la cerimonia di avvicendamento alla presenza del comandante regionale Emilia-Romagna, generale di divisione Paolo Kalenda. Dopo quattro anni alla guida delle Fiamme gialle riminesi, il colonnello Alessandro Coscarelli ha ceduto il comando al colonnello Ugo Poggi (foto).

All’evento hanno preso parte il comandante del reparto operativo aeronavale di Rimini, tutti i comandanti e gli ufficiali dipendenti dal comando provinciale, insieme a una folta rappresentanza di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri dei reparti attivi sul territorio provinciale: comando provinciale, nucleo di polizia economico-finanziaria, gruppo di Rimini e tenenza di Cattolica. Presenti anche i rappresentanti dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia in congedo, sezione di Rimini.

Coscarelli, che aveva assunto l’incarico il 2 settembre 2021, lascia Rimini per un nuovo prestigioso incarico diplomatico in Arabia Saudita. Nel suo intervento di commiato ha espresso gratitudine alle autorità e ai militari, sottolineando i risultati conseguiti soprattutto nella lotta ai patrimoni illeciti della criminalità e ribadendo l’impegno delle Fiamme gialle a tutela della legalità, del bilancio pubblico e dei cittadini. Ha infine rivolto un sentito augurio di buon lavoro al suo successore.

Il nuovo comandante provinciale, colonnello Ugo Poggi, 56 anni, proviene dal comando provinciale di Pavia. Laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economico-finanziaria, con un master in studi internazionali strategico-militari, Poggi vanta un curriculum di alto profilo: ha prestato servizio in numerosi reparti in Italia, ha ricoperto incarichi di insegnamento in università e scuole di formazione.