Fiamme Gialle, premiato. Coscarelli

Il comandante della Guardia di

Finanza di Rimini, colonnello Alessandro Coscarelli, insieme ad alcuni militari del nucleo di polizia economica finanziaria, è

stato premiato dal presidente della Repubblica nel corso della

Festa del corpo nazionale, tenutasi il 24 giugno scorso in piazza di Siena a Roma. Il riconoscimento è arrivato per l’operazione ‘Steal Oil’ nel settore delle accise, una maxi frode che aveva coinvolto decine di distributori stradali in diverse regioni italiane. L’operazione era stata coordinata dal tenente colonnello Roberto Russo, scomparso lo scorso novembre a Rimini, che è stato ricordato nel corso della cerimonia.

Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, confluite poi nell’inchiesta denominata ’Steal Oil’, avevano scoperto come gli indagati avrebbero illecitamente importato in Italia, in soli 4 mesi di attività e mediante l’utilizzo di fittizia documentazione accompagnatoria, circa 900 mila litri di kerosene provento di furto in un oleodotto di una base Nato in Belgio, destinato cartolarmente a società greche. Secondo le indagini inoltre il karosene sarebbe stato miscelato in un deposito abusivo con gasolio e olio rigenerato, immesso in consumo e venduto ad ignari clienti come diesel attraverso decine di distributori stradali di carburanti conniventi ubicati in varie regioni d’Italia. Una trentina i distributori controllati e risultati positivi al diesel contraffatto segnalati alla autorità giudiziaria. Secondo le ipotesi della Guardia di Finanza l’operazione ‘Steal Oil’ ha fatto emergere l’esistenza di un’associazione per delinquere con base a Rimini, ma operante anche nel Lazio, Umbria, Abruzzo e in Belgio, considerata responsabile di una pluralità di reati a sfondo economico-finanziario.