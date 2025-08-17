Fiamme nella notte a Santa Giustina. Bar vicino al distributore distrutto. Colpa di un mozzicone di sigaretta

Un incendio divampato nella notte ha danneggiato pesantemente il bar-ristorante che si trova accanto alla stazione di servizio Paganelli Carburanti - Metanauto, in zona Santa Giustina di Rimini. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 2.40 in via Montalaccio, dopo che – secondo le prime ricostruzioni – un mozzicone di sigaretta gettato avrebbe innescato l’incendio partendo da una fioriera esterna. Il rogo ha interessato il manufatto in legno adibito a bar/zona ristoro, danneggiandolo tanto da renderlo per il momento inagibile, ma per fortuna è stato spento prima che potesse raggiungere il vicino distributore di benzina, rimasto in funzione. A confermare la dinamica è lo stesso proprietario, Luca Paganelli, titolare sia del distributore sia del locale (quest’ultimo è dato in gestione ad un’altra società) e assessore del Comune di Santarcangelo. "Non si è trattato di un atto doloso – spiega – ma di un episodio colposo. Un mozzicone di sigaretta gettato in una fioriera esterna, avrebbe fatto partire le fiamme che poi hanno colpito il manufatto in legno. Il gesto è stato compiuto presumibilmente verso l’1.40, ma l’incendio vero e proprio si è sviluppato circa un’ora dopo, attorno alle 2.40. Vorrei precisare che il distributore di benzina non è stata intaccato dal rogo ed è pienamente in funzione con tutte le pompe in completa sicurezza nei soliti orari". Al momento dell’accaduto il bar/ristorante era in fase di chiusura: "Non risulta che ci fossero clienti all’interno – precisa Paganelli –. L’incendio è partito da una fioriera esterna, ma si è propagato velocemente e ha causato danni particolarmente rilevanti". Le fiamme hanno divorato arredi e strutture in legno e i locali sono stati dichiarati inagibili dal personale dei vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e svolto i successivi sopralluoghi una volta completate le operazioni di messa in sicurezza. "Il locale purtroppo è in buona parte distrutto – racconta il proprietario – e ora sarà necessario fare verifiche anche di tipo strutturale per capire se e come potrà essere recuperato". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, insieme ai militari dell’Arma. Nel frattempo Paganelli ha presentato denuncia per consentire ai carabinieri di chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza che potranno fornire elementi utili a ricostruire con maggiore precisione la dinamica dei fatti.