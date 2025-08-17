Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
Fiamme nella notte a Santa Giustina. Bar vicino al distributore distrutto. Colpa di un mozzicone di sigaretta

Nella notte un rogo partito da una fioriera esterna, ha devastato la zona ristoro adiacente alla stazione di servizio in via Montalaccio, fortunatamente senza mettere però a rischio l’area carburanti.

I carabinieri effettuano i rilievi sul posto, tra i resti anneriti della struttura colpita dalle fiamme (foto Migliorini)

Un incendio divampato nella notte ha danneggiato pesantemente il bar-ristorante che si trova accanto alla stazione di servizio Paganelli Carburanti - Metanauto, in zona Santa Giustina di Rimini. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 2.40 in via Montalaccio, dopo che – secondo le prime ricostruzioni – un mozzicone di sigaretta gettato avrebbe innescato l’incendio partendo da una fioriera esterna. Il rogo ha interessato il manufatto in legno adibito a bar/zona ristoro, danneggiandolo tanto da renderlo per il momento inagibile, ma per fortuna è stato spento prima che potesse raggiungere il vicino distributore di benzina, rimasto in funzione. A confermare la dinamica è lo stesso proprietario, Luca Paganelli, titolare sia del distributore sia del locale (quest’ultimo è dato in gestione ad un’altra società) e assessore del Comune di Santarcangelo. "Non si è trattato di un atto doloso – spiega – ma di un episodio colposo. Un mozzicone di sigaretta gettato in una fioriera esterna, avrebbe fatto partire le fiamme che poi hanno colpito il manufatto in legno. Il gesto è stato compiuto presumibilmente verso l’1.40, ma l’incendio vero e proprio si è sviluppato circa un’ora dopo, attorno alle 2.40. Vorrei precisare che il distributore di benzina non è stata intaccato dal rogo ed è pienamente in funzione con tutte le pompe in completa sicurezza nei soliti orari". Al momento dell’accaduto il bar/ristorante era in fase di chiusura: "Non risulta che ci fossero clienti all’interno – precisa Paganelli –. L’incendio è partito da una fioriera esterna, ma si è propagato velocemente e ha causato danni particolarmente rilevanti". Le fiamme hanno divorato arredi e strutture in legno e i locali sono stati dichiarati inagibili dal personale dei vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e svolto i successivi sopralluoghi una volta completate le operazioni di messa in sicurezza. "Il locale purtroppo è in buona parte distrutto – racconta il proprietario – e ora sarà necessario fare verifiche anche di tipo strutturale per capire se e come potrà essere recuperato". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, insieme ai militari dell’Arma. Nel frattempo Paganelli ha presentato denuncia per consentire ai carabinieri di chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza che potranno fornire elementi utili a ricostruire con maggiore precisione la dinamica dei fatti.

