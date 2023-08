Fiamme nella notte, evacuato condominio

L’appartamento completamente devastato dalle fiamme e un uomo in fuga insieme ai suoi cani. Sono stati momenti di terrore l’altra notte a Bellaria, all’interno del condominio al numero 14 di via Tirreno. Intorno alle 3.50 i vigili del fuoco sono intervenuti a sirene spiegate nella palazzina, a causa di uno spaventoso rogo che ha completamente avvolto un’abitazione al quarto piano dello stabile. All’interno della casa c’era un 67 enne bellariese, unico residente dell’appartamento insieme ai suoi due cani.

L’uomo e gli animali fortunatamente si sono resi conto appena in tempo di quello che stava accadendo, prima che fumo e fiamme rendessero impossibile raggiungere l’uscita. Sono scappati in strada, mentre da via Tirreno è partita la chiamata che ha fatto accorrere sul posto due squadre dei vigili del fuoco con un totale di sette uomini. In attesa che rientrasse l’emergenza, gli inquilini del condominio sono stati costretti a lasciare temporaneamente le loro abitazioni.

Grande la paura, a causa soprattutto della violenza delle fiamme e del fumo che si è propagato all’esterno dello stabile. L’intervento dei vigili del fuoco è proseguito senza sosta per quasi tre ore, finché al mattino non è stato dichiarato il cessato pericolo. Sono in corso verifiche per risalire alle cause che hanno portato allo sprigionarsi del rogo, anche se da una prima ricostruzione pare che tutto sia partito da un fornellino lasciato inavvertitamente acceso. Sono stati attimi di puro terrore per i residenti della palazzina e in particolar modo per il 67enne e i suoi due animali da compagnia, che per fortuna non hanno riportato ferite, ustioni né sono rimasti intossicati. Sul posto, oltre alle squadre del 115, anche le pattuglie dei carabinieri della stazione di Bellaria per gli accertamenti previsti dalla legge. A seguito del sopralluogo svolto dai vigili del fuoco, l’appartamento andato a fuoco è stato dichiarato inagibile e il padrone di casa non ha potuto farvi rientro per motivi di sicurezza.

Per quanto riguarda le restanti abitazioni del condominio, invece, non sono stati rilevati danni strutturali. Per questo gli inquilini hanno potuto fare rientro regolarmente nelle loro abitazioni. Il 67enne è stato invece preso in carico dal Comune di Bellaria, che ha trovato per lui una sistemazione temporanea in un albergo della zona. Una soluzione provvisoria, in attesa che l’appartamento torni a essere nuovamente agibile.