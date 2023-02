Fiamme nella notte Strage di veicoli

Quattro mezzi distrutti dalle fiamme più un quinto danneggiato pesantemente. Questo il bilancio del rogo divampato attorno all’una di ieri in un parcheggio di viale Novafeltria nella zona artigianale di Raibano, a Riccione. Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto completamente due roulotte, un camper e uno scooter che si trovavano parcheggiati nell’area di sosta, raggiungendo anche un furgone sito nelle immediate vicinanze. A dare l’allarme una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Riccione, intervenuta per prima sul posto. In viale Novafeltria sono quindi accorse a sirene spiegate tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini, con nove uomini e una autobotte. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per circa due ore. Grazie all’intervento del personale del 115, le fiamme sono state circoscritte prima che potessero estendersi ulteriormente, ma hanno fatto comunque in tempo a causare danni ingenti a quattro dei cinque veicoli parcheggiati. Attorno alle 3.30 le squadre dei vigili hanno potuto dichiarare il cessato pericolo e hanno fatto rientro al comando. Sono ora in corso accertamenti per risalire alle cause che hanno portato allo sprigionarsi dell’incendio. Al momento non sarebbero emersi elementi in grado di far propendere per l’ipotesi dolosa, anche se i carabinieri che si stanno occupando delle indagini non escludono nessuna pista, nemmeno quella di un cortocircuito. I mezzi appartengono a diversi proprietari, ma fino a ieri non tutti erano stati ancora identificati. Danni a parte, le fiamme non hanno causato feriti né ci sono state persone rimaste intossicate nell’incendio. Fino a ieri non era stata possibile nemmeno stabilire da quale dei quattro mezzi poi ridotti in cenere sia partito il rogo. Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.