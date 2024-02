Fiamme nello stabilimento. Vandali scatenati bruciano le cabine in spiaggia: "Presi di mira da un mese"

di Francesco Zuppiroli

Una sabbia nera, fuligginosa per le fiamme e compattata dal freddo è quella su cui ieri mattina i dipendenti dell’Adriatic Village (bagno 35, 36, 37 in viale Augusto Murri) hanno dovuto camminare a lungo per ripulire, rassettare e spostare lettini e ombrelloni che erano riposti nelle cabine che ieri notte sono state vandalizzate da malviventi ancora ignoti. Sabbia annerita dal fuoco, quello scoppiato in una sola delle casette sulla spiaggia, arrivando però a danneggiarne anche altre due adiacenti, mentre sono una trentina in tutto le cabine andate vandalizzate. Questo il triste bilancio che ieri mattina anche i titolari dei bagni sono stati costretti a fare dopo essere stati buttati giù dal letto ieri mattina dalle telefonate della polizia, intervenuta anche con la Scientifica per effettuare i rilievi del caso, dalle parti dei campi da beach volley dello stabilimento, lì dove nella notte, intorno alle 2, sono intervenuti appunto anche i vigili del fuoco per domare le fiamme partite da una cabina.

Un evento all’apparenza accidentale, se non fosse stato appunto per la devastazione che vandali ignoti si sono lasciati alle spalle in spiaggia ben prima di arrivare ad appiccare il fuoco nella cabina, di cui è rimasto così gravemente danneggiato il quadro elettrico. Alle restanti casette da spiaggia infatti sono state invece divelte le porte e in alcuni casi presi di mira gli attrezzi all’interno. Distrutti quelli depositati invece nella cabina in fiamme, che fortunatamente però conteneva solo materiali marginali come fioriere, pedane e bancali.

"Stiamo ancora facendo la conta dei danni, ma il problema vero è che si tratta solo dell’ultimo atto di vandalismo di una serie di episodi che stiamo vivendo". Allargano le braccia sconsolati due dei quattro soci dell’Adriatic Village. Emanuele Lunedei e Cristian Paci sono stati i primi a precipitarsi sul posto dopo essere stati avvertiti dalla polizia e già ieri si sono recati in questura per sporgere denuncia-querela contro ignoti, dando per scontata l’origine dolosa dell’incendio. "Questo rogo è frutto di una escalation di atti vandalici che ci stanno affliggendo da ormai un mese" asserisce ancora Emanuele Lunedei. "Questa mattina (ieri, ndr) siamo arrivati allertati dalla polizia e ci siamo trovati di fronte tutte le cabine dell’area (una trentina in tutto, ndr) con le porte divelte e messe a soqquadro. In più, tre di queste danneggiate dal fuoco appiccato da chissà chi". E chissà in quale modo. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco della notte d’altro canto sono durate diverse ore, sino a quando poi sul posto non è arrivata anche la polizia per i rilievi e che ora dovrà indagare per risalire ai responsabili dell’accaduto.

"Il fatto non è neanche tanto ciò che si trovava nella cabina incendiata o in quelle attigue e andato completamente distrutto – continuano Lunedei e Paci –, ma il fatto che la stagione deve ancora iniziare e già a fine gennaio iniziano i problemi e i danni da pagare. Non sappiamo dire poi chi potrebbe essere stato a compiere un atto del genere. Non abbiamo debiti o problemi di alcun tipo con nessuno". Nella zona non si sarebbero inoltre registrati in questi giorni altri precedenti che non riguardassero appunto "i piccoli atti di vandalismo" che da un mesetto stanno mettendo in difficoltà il lavoro dell’Adriatic Village e culminati ora con un vasto incendio che ha distrutto (tanto da essere dichiarate inagibili dai vigili del fuoco) tre cabine sul mare.