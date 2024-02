Fiera, al via Key energy. In apertura c’è il ministro

Salone delle energie rinnovabili: si parte. Sarà il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a inaugurare in Fiera la seconda edizione di Key, il salone di Italian Exhibition Group dedicato al green. Per tre giorni, fino all’1 marzo, il quartiere si trasformerà nel "palcoscenico d’eccezione per tutte le tecnologie, servizi e soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili". Sono attesi circa 800 brand espositori, oltre il 30% in più rispetto al 2023, di cui circa il 35% dall’estero. Oltre 500 gli alberghi aperti n città, stima Visit Rimini. Misure per la viabilità sono state prese dal Comun e, insieme a Start e Ieg. "Key 2024 rafforza la propria vocazione internazionale – rimarca Ieg – ampliando il numero di Paesi presenti e coinvolgendo tutti quelli che dimostrano una forte domanda di tecnologie e soluzioni innovative per la transizione energetica". Discorso che si estende anche al programma convegnistico definito dal Comitato presieduto da Gianni Silvestrini. Operativi 16 padiglioni, 4 in più rispetto al 2023, 14 dei quali divisi in sette aree espositive tematiche. Nella cupola Lorenzo Cagnoni l’Innovation District è stato potenziato, e prevede percorsi tematici che consentiranno agli espositori, alle start-up e pmi presenti in fiera di mostrare prodotti, soluzioni e tecnologie all’avanguardia, fare networking, scambiare idee e intercettare nuove opportunità di business. Saranno assegnati per la prima volta i premi Start-Up Innovativa e Lorenzo Cagnoni per l’innovazione.

Tra gli appuntamenti di oggi il Key energy summit, alla presenza del ministro Pichetto Fratin, con presentazione dello studio di Althesys ’Il governo del sistema, la chiave per la transizione. Una strategia coordinata per rinnovabili, storage e reti per decarbonizzare l’Italia’; e una tavola rotonda sulle proposte delle associazioni delle rinnovabili. Sempre oggi il Forumtech dell’associazione Italia Solare, mentre domani sarà presentato ’Filiere del futuro’, il secondo Rapporto sulla geografia produttiva delle rinnovabili in Italia. Infine Res4africa curerà un evento preparatorio al G7 Energia di Torino, dal titolo ’Scaling-Up a sustainable electrification in Africa, for Africa with Africa. Side Event Res4Africa-Towards G7 Energy’ diviso in due sessioni dedicate rispettivamente a Nord Africa e Medio Oriente e ai Pesi sub-sahariani, in programma domani e giovedì.