Fiera, campioni e modelle. Il gioco è una passerella

Dal campo alla consolle, i campioni del calcio hanno attirato l’attenzione a Enada, la fiera internazionale degli apparecchi da intrattenimento e da gioco che si sta svolgendo nei padiglioni della Fiera di Rimini.

Ieri, nella seconda giornata di Enada Primavera 2024 e Rimini Amusement Show, sono atterrati in tra i padiglioni i campioni che hanno segnato la storia recente del calcio italiano, scatenando l’entusiasmo dei visitatori. Negli stand si è visto Dario Hubner, storico centravanti che a Cesena conoscono molto bene. Il Bisonte, come veniva soprannominato, è stato capocannoniere in Serie C1, Serie B ed infine in Serie A con il Piacenza nella stagione 2001-2002.

Hubner era ospite di Stanleybeted ed è stato accolto da tantissimi tifosi nostalgici incontrati, autografando maglie.

A pochi stand di distanza altra folla per avvicinarsi ad altri campioni. Nell’area spettacolo di Domusbet sono stati ospitati quattro ex-campioni. Un poker composto da Marco Materazzi, già testimonial della stagione in corso, Nicola Ventola, Lele Adani e Simone Tiribocchi. E quattro non si sono certo sottratti al pubblico. Al contrario hanno preso la parola. E’ stato grazie a loro, tra battute e aneddoti, che sono state anticipate agli appassionati del gioco le iniziative e le novità che saranno sviluppate dall’azienda in futuro. "Prima di iniziare questa lunga collaborazione lo scorso anno - ha detto Materazzi -, ho voluto aspettare di vedere di persona cosa significasse partecipare a un evento in fiera come questo. E come vedete sono ancora qui" ha detto il campione del mondo del 2006.

Non solo sport tra gli stand di Enada. Ieri si sono visti in fiera anche volti conosciuti del mondo della Tv. Non è passata inosservata la coppia composta da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, protagonisti allo stand Stanleybet e accompagnati dalla loro equipe di ballerine. A Enada anche Fabrizia Santarelli modella, showgirl e conduttrice Sportitalia, e Ainett Mery Stephens, modella e showgirl, entrambe ospiti di E-Pay24. Dai campioni alle modelle passando per il gioco, sempre protagonista a Enada dove si è tenuto il torneo internazionale di flipper sportivo con la nuova edizione del Jjp Pinball fest, una competizione valida per il ranking mondiale. Le sfide sono iniziate martedì e proseguiranno fino a oggi con la fase finale per gli 8 classificati che supereranno le qualificazioni.

a.ol.