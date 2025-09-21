Fiera degli uccelli, ecco il programma

Santarcangelo si prepara a vivere la fiera di san Michele e la Pro loco è pronta a guidare i visitatori tra tradizione, gusto e spettacolo. Sabato e domenica prossimi sotto il portico di via Cesare Battisti arriva La scuola del gusto: un percorso pensato per conoscere l’olio extravergine d’oliva. Il sommelier Maurizio Saggion guiderà quattro lezioni al giorno, gratuite e aperte al pubblico, per assaggiare e confrontare tre oli diversi. Domenica pomeriggio le Grotte di san Michele ospiteranno la cerimonia che riconosce il sito come ‘Luogo del Belsentire’. A seguire, due performance sonore dell’artista Daniela Cattivelli trasformeranno le grotte in un ambiente acustico immersivo, parte della rassegna Gazòtt. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati a trenta per volta con prenotazione obbligatoria. Lunedì, nel giorno del patrono, debutta il mercato delle liliacee dell’Emilia-Romagna. Produttori di cipolle, aglio e scalogno si uniranno ad artigiani del territorio con formaggi, miele, farine e salumi, accompagnati da vino e piadina. In piazza Ganganelli – per l’occasione denominata dei Cipolloni – spazio agli show cooking con gli chef Mussoni, Casali, Gasperoni e Di Bernardo, chiamati a interpretare i sapori della tradizione romagnola. Accanto a queste iniziative, la Pro loco sostiene anche la cittadella medievale.

a.d.t.