Fiera del futuro Ecco come sarà

La fiera di Rimini, domani, sarà teatro del lavoro del futuro. Alle 18, Giovanni Peracin, brand director di numerose aziende, e Alberto Nathansohn, amministratore di numerose multinazionali, illustreranno il progetto Urbnx sul palco del festival We Make Future!. L’idea di fondo consiste in un marketplace digitale dove ognuno potrà trovare una postazione di lavoro attrezzata. Un piano che nasce da un’esigenza nata in tempi di pandemia e si concretizza nel presente, con la richiesta sempre più elevata di un lavoro comodo e agile.

a. d. t.