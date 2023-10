Fiera del tartufo, un gustoso inizio: pienone tra gli stand e alberghi sold-out

La tensostruttura dei ristoranti esaurita già dall’apertura mattutina, le aree sosta camper prese d’assalto e il sold-out nelle strutture ricettive per l’intero fine settimana. Baciata anche da sole e temperature estive, la Fiera nazionale del tartufo bianco di Sant’Agata Feltria ha esordito col botto. Un pubblico di migliaia di persone è salito nel borgo dell’alta Valmarecchia per questa prima giornata della 39esima edizione, facendosi trascinare dalla musica e dallo spettacolo della marching band Wanna Gonna Show e dalle ‘esibizioni’ della ventina di ‘Artigiani al lavoro’, ma soprattutto dal profumo e dal sapore inimitabile dell’oro dei boschi, ribattezzato quest’anno "il più buono del reame" dalla campagna promozionale che sta spopolando sulle reti Radio Rai grazie al co-marketing con Orogel.

"Sant’Agata Feltria è una perla, e va incastonata in quel segmento di turismo che aumenta in queste aree di montagna, come attestano i numeri – ha detto l’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini che ha inaugurato l’edizione – Metteremo in campo altre iniziative in Valmarecchia per aumentarne l’attrattività". "Sant’Agata Feltria è un comune vitale grazie all’opera della Pro Loco e degli operatori – le parole del presidente della Provincia e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – È importante dare gli strumenti a Sant’Agata Feltria – e a tutto l’entroterra – perché sia festa non solo la domenica ma tutta la settimana". Hanno portato il loro saluto anche il prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, alla sua prima presenza a Sant’Agata Feltria, i parlamentari Marco Croatti e Jacopo Morrone, la presidente dell’Assemblea legislativa regionale Emma Petitti. "Siamo soddisfatti di questo esordio – assicura il presidente Pro Loco, Stefano Lidoni – con tantissimo pubblico". La fiera prosegue nelle altre domeniche di ottobre.