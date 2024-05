Fiera di Rimini, cantieri in arrivo. Cupola per maxi eventi entro il 2028

di Giuseppe Catapano

RIMINI

Prima i padiglioni temporanei, poi il ‘cupolone’. L’iter per la realizzazione della grande arena dedicata agli eventi negli spazi del polo fieristico di Rimini avanza a passo veloce. Domani arriverà all’esame della terza commissione consigliare la proposta di accordo territoriale per l’ampliamento della Fiera. È il primo passo del percorso amministrativo che una volta completato metterà Ieg nelle condizioni di procedere con gli investimenti infrastrutturali per aumentare gli spazi del quartiere espositivo (26mila metri quadrati di superficie complessiva in più). La società guidata dal presidente Maurizio Ermeti, nell’ambito del piano strategico 2023-2028, investirà 64 milioni di euro proprio per il restyling del quartiere fieristico di Rimini. Il ‘cupolone’ è il progetto-simbolo, ed economicamente più impegnativo, del nuovo corso: un’arena circolare, una cupola appunto, realizzata in legno e alta 44 metri, il doppio rispetto ai padiglioni attuali, che permetterà di accogliere fino a 20mila persone e che consentirà di ospitare una pluralità di manifestazioni come concerti, eventi sportivi e produzioni televisive. L’arena, che sarà pronta nel 2028, sorgerà in zona ovest e il costo è lievitato rispetto ai 46 milioni previsti nel vecchio piano.

Una volta sottoscritto l’accordo territoriale si procederà con la definizione dell’accordo di programma. Ma, considerata l’esigenza di garantire nell’immediato spazi aggiuntivi per le manifestazioni internazionali in programma nei prossimi mesi, è prevista la possibilità per la Fiera di portare a termine un primo ampliamento nel breve periodo (fino ad un massimo di un terzo della superficie aggiuntiva prevista): saranno installati padiglioni temporanei attraverso un permesso di costruire in deroga, che verrà sottoposto domani al parere della commissione consigliare. L’obiettivo è quello di permettere la realizzazione delle strutture in tempo utile per la prossima edizione di Ecomondo, in programma a novembre. "L’accordo territoriale – spiega il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – è il primo passo verso la concretizzazione di un piano di sviluppo che persegue con obiettivi ambiziosi e che passa anche per l’ampliamento degli spazi. La grande cupola permetterà di aggiungere un nuovo tassello alla rete infrastrutturale della città, a vantaggio della Fiera e quindi dell’intero territorio. Il programma di Ieg guarda al futuro con una visione complessiva, sposandosi con le esigenze di una città dinamica 12 mesi all’anno". In cui svetterà il ‘cupolone’. "Pensiamo a eventi come l’Eurovision: se avessimo già avuto questa struttura, Rimini avrebbe potuto ospitare la manifestazione" le parole di Ermeti quando fu presentato il progetto.