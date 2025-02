Fiera di San Gregorio. Morciano si prepara a nove giorni di festa

Morciano si prepara ad accogliere l’edizione 2025 dell’Antica Fiera di San Gregorio, in programma dall’8 al 16 marzo. Per nove giorni il centro di Morciano sarà ricco di eventi, spettacoli e cultura. Il Foro Boario ospiterà la Mostra Interprovinciale di bovini, ovini e cavalli, con esibizioni equestri. Grande attesa anche per San Gregorio Arena, la nuova area in via Bucci dedicata a concerti, dj-set e street food. L’edizione 2025 renderà omaggio a Pina Renzi, celebre attrice morcianese, con l’intitolazione sabato 8 marzo del Teatro-Auditorium alla sua memoria e uno spettacolo speciale con ospiti d’eccezione, come il regista Pupi Avati e il critico cinematografico Steve Della Casa. E poi non mancheranno il mercato fieristico e il Luna Park.