Fiera di San Martino: nuovo piano contro ingorghi e sosta selvaggia

I preparativi sono iniziati da mesi. Perché si sa: quella che muove la Fiera di San Martino è una ’macchina’ complessa, specialmente dal punto di vista logistico e organizzativo. A partire dalla gestione di strade e parcheggi, per i problemi di viabilità (visto il grande afflusso) e la sosta selvaggia. E l’anno scorso, anche a causa dal maltempo, di disagi ce ne furono parecchi. Tanto che, durante i giorni della fiera, furono quasi 350 le sanzioni per divieto di sosta fatti dai vigili e una trentina le auto rimosse.

Il problema della sosta selvaggia c’è stato anche all’ultima Fiera di San Michele, anche se i numeri non sono affatto paragonabili a quelli di San Martino: poco più di 60 le multe per divieto di sosta, poche le macchine portate via con il carro attrezzi. Ma la ’fiera degli uccelli’, per le sue dimensioni, per l’impatto sulla città e per il pubblico, è – da sempre – molto meno problematica da gestire, rispetto alla ’fiera dei becchi’. Che quest’anno si terrà da sabato 9 a lunedì 11 novembre (giorno di San Martino), con l’anteprima nella giornata di venerdì 8. A un mese dalla Fiera di San Martino, il Comune e la Blu Nautilus, la società che organizza le fiere di Santarcangelo, sono al lavoro anche sulla questione viabilità e parcheggi. Si stanno studiando soluzioni per limitare i disagi delle ultime edizioni della festa, soprattutto per quanto riguarda la sosta. Confermati i parcheggi aggiuntivi nei giorni della fiera e il servizio di navetta da alcune aree di sosta gratuita. Ma si stanno valutando anche altre misure per impedire la sosta selvaggia sulla via Emilia e su altre strade, che creano inevitabilmente forti problemi alla circolazione durante i momenti di maggiore afflusso alla fiera.

Non sarà facile. Un anno fa non è bastato transennare vari tratti della via Emilia e di altre strade, per impedire che i visitatori parcheggiassero in sosta vietata. E qualcuno ha lasciato l’auto addirittura in piazzale Francolini, dove erano esposti trattori e macchine agricole. Il piano della viabilità e dei parcheggi, a cui stanno lavorando l’amministrazione e la Blu Nautilus, sarà presentato a breve, insieme al programma completo della Fiera di San Martino. Che porterà oltre 500 stand e bancarelle a Santarcangelo. Gli eventi, al solito, saranno tantissimi. E l’atmosfera della ’fiera dei becchi’ si potrà respirare già dall’inizio di novembre, con il luna park e le iniziative organizzate dai commercianti del centro storico.