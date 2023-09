Fiera di San Michele, cambia la viabilità

Tutto pronto a Santarcangelo per il ritorno di San Michele. La tradizionale ‘fiera degli uccelli’ sarà protagonista sabato e domenica. Poco meno di 200 gli espositori, tantissimi gli eventi nel weekend, durante il quale si potranno ammirare canarini e altri uccelli da gabbia. Non mancheranno stand dedicati ad animale, piante e fiori, il mercatino dell’artigianato, i punti di ristoro, mentre nei locali di Santarcangelo (già da venerdì) si potranno gustare per alcuni giorni gustose ricette a base della tradizionale cipolla dell’acqua, una delle eccellenze santarcangiolesi. Cambierà (come sempre) la viabilità in occasione della fiera di San Michele. Si pagherà 2 euro (a giornata) nei parcheggi dell’area Campana e di piazzale Francolini, che complessivamente offriranno oltre 600 posti auto ai visitatori della fiera. Chiuso il parcheggio dei Cappuccini, che sarà riservato esclusivamente ai residenti del centro storico. Chiuso anche il parcheggio di via Cagnacci, che verrà utilizzato per la festa. Resteranno spente, sia sabato che domenica, le telecamere del vigile elettronico nel varco di via Cesare Battisti. Per quanto riguarda i divieti di sosta e traffico, i principali riguarderanno le aree occupate dalla fiera e quelle a ridosso.