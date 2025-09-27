Fiera, stop ai parcheggi selvaggi: "Varchi presidiati dagli steward per tutelare i residenti della zona"

Ci sono voluti anni di proteste, lettere, petizioni da parte dei residenti. Esasperati dal traffico e dai parcheggi selvaggi nei giorni delle fiere. Più di una volta anche don Danilo Manduchi, il parroco di San Martino in Riparotta, aveva perso le staffe: "I fedeli non riescono a raggiungere la chiesa". Ma finalmente qualcosa cambierà. Già dal Ttg. In occasione della prossima edizione della fiera del turismo, dall’8 al 10 ottobre, Comune e Ieg metteranno in campo "un nuovo piano sperimentale – annuncia l’assessore alla mobilità Mattia Morolli – che cercherà di mettere fine al problema del parcheggio selvaggio nelle strade che portano alla Fiera".

Palazzo Garampi lavora da mesi al piano. E anche ieri c’è stata una riunione, tra assessore, dirigenti e funzionari comunali e i tecnici di Ieg, per definire in dettaglio le misure che saranno prese per il Ttg. "Storicamente – è la premessa di Morolli – il problema della sosta selvaggia lungo le strade vicino alla Fiera si ripete, in occasione delle principali manifestazioni". E più volte "i residenti si sono rivolti al Comune invocando soluzioni. Io e il sindaco Jamil Sadegholvaad abbiamo cercato di lavorare in questi mesi, insieme ai nostri funzionari e ai tecnici di Ieg, di dare una risposta concreta ai disagi che i residenti lamentano".

La soluzione individuata insieme a Ieg "sarà adottata in occasione delle maggiori fiere, a partire da questa edizione del Ttg". Durante il Ttg "ci saranno, ogni giorno, alcuni steward nelle vie Turchetta, Teodorico, San Martino in Riparotta e in altre strade nella zona della Fiera, che sorveglieranno gli accessi. Verranno messi dei varchi con transenne: gli addetti faranno controlli e lasceranno entrare in alcune strade solo i residenti e le persone che lavorano nella zona, evitando così che si ’infilino’ i visitatori della manifestazione e lascino le macchine in sosta vietata".

Non sarà un’operazione semplice. E, probabilmente, non mancheranno le proteste da parte di visitatori abituati a parcheggiare lungo le strade. "Sarà un piano sperimentale, reso possibile grazie a Ieg (gli steward saranno a carico della Fiera), in collaborazione con la polizia locale e i nostri tecnici". Un piano voluto "per tutelare i 2.500 residenti che abitano nelle strade vicino alla Fiera e che, durante molte manifestazioni, subiscono forti disagi a causa della sosta selvaggia".

Manuel Spadazzi