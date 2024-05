Fiere col vento in poppa. Dentisti ’arruolati’ da Ieg per altri cinque anni

Dentisti da tutta Italia a Rimini per i prossimi 5 anni. ’Arruolati’ da Ieg. Sottoscritto il rinnovo del contratto fra Italian Exhibition Group e Promunidi, per ospitare nei padiglioni della Fiera le prossime cinque edizioni di Expodental Meeting, la più importante manifestazione italiana del settore dentale. A segnalarlo è lo stesso presidente di Ieg, Maurizio Ermeti: "È con vero piacere che è stato sottoscritto il rinnovo del contratto fra Ieg e Promunidi. L’edizione 2024 di Expodental Meeting in corso in questi giorni si sviluppa su 8 padiglioni per un’esposizione di 60mila metri quadrati, mentre le aziende ospitate sono 338: numeri importanti e in forte crescita rispetto alle ultime edizioni che già avevano sancito il successo dell’evento, con una ricaduta economica significativa per il territorio". "Expodental Meeting – conclude Ermeti – si tiene a Rimini dal 2016: questo rinnovo è dunque un segnale di reciproca soddisfazione, il segno di un successo per il quale ci complimentiamo con Promunidi e che conferma la positività e la lungimiranza di una collaborazione stretta e proficua che nei prossimi anni vedrà Ieg a fianco degli organizzatori per le attività di sviluppo della manifestazione". Soddisfazione per il rinnovo del contratto anche da parte del presidente di Promunidi, Luigi Fanin: "Quello con Rimini è un rapporto storico e la scelta di realizzare nel quartiere fieristico Expodental è il frutto di questo rapporto. Rimini, del resto, è da tempo la sede congressuale ideale per il settore della medicina, è il luogo giusto per il nostro target di utenti e per le nostre aziende e, avendo affiancato a Expodental un importante programma di sviluppo multidisciplinare, abbiamo trovato qui l’ambiente ideale e la location adeguata".