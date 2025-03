Fiere, congressi e Paganello: pioggia di eventi

Fiere, congressi e... Paganello. Tanti gli eventi che ’tirano la volata’ al ponte pasquale. Dal 25 al 28 marzo al palacongressi va in scena il 52° Congresso Nazionale Amcli, i microbiologi clinici italiani. Tra le aziende che hanno scelto il palas di via Della Fiera per le loro convention c’è Re/Max Italia, con gli stati generali in programma il 9 e 10 aprile.

Al Quartiere Fieristico, dal 23 al 25 marzo, torna Mir, l’evento di riferimento per le tecnologie audio, video e luci. Sempre in Fiera, dal 4 al 6 aprile, il seminario motivazionale Wake Up Call di Alfio Bardolla, mentre nei due weekend successivi si terranno i raduni religiosi delle Famiglie e dei Giovani di Comunione e Liberazione, dall’11 al 13 aprile e dal 17 al 19 aprile, che richiameranno visitatori da tutta Italia.

Rimini è anche storia, arte e cultura. Il 30 marzo gli appassionati di cinema potranno scoprire la Fellini Experience, un "percorso immersivo" dedicato al celebre regista. Il 6 aprile un tour sul patrimonio Liberty di Rimini, il 19 invece il "tour delle Meraviglie" della città.

Per gli amanti del gusto colazione al Teatro Galli il 23 marzo, o colazione al Grand Hotel. Con la Pasqua inizia la stagione degli eventi in spiaggia. Il Paganello torna dal 19 al 21 aprile con una nuova edizione che batte tutti i record di partecipanti da tutto il mondo per le evoluzioni con il disco volante. E’ il torneo internazionale di Beach Ultimate alla sua 34esima edizione, che porta sulla spiaggia di Rimini più di 150 squadre in arrivo dai cinque continenti (Stati Uniti, Canada, Brasile, Libano, Singapore, Emirati Arabi, Egitto) e da tutti gli stati europei, con migliaia di atleti partecipanti divisi nelle categorie: mixed, women, open e junior.