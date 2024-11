Fiere Rimini promossa a pieni voti

di Giuseppe Catapano

RIMINI

In nove mesi raggiunti i risultati dell’intero 2019, ultimo anno pre-Covid. I numeri promuovono Italian Exhibition Group, la società alla quale fanno capo le Fiere di Rimini e Vicenza. Una promozione a pieni voti: il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre, approvato ieri dal cda, rileva che i ricavi si attestano a 179,4 milioni di euro, cresciuti di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’adjusted Ebitda è a 42,8 milioni, in aumento del 32,5%, l’adjusted Ebit a 30 milioni (+49,4%). L’utile supera i 21 milioni, in forte rialzo rispetto ai 9,6 del 2023. Le performance del terzo trimestre sono "superiori" rispetto a quanto previsto dal piano strategico 2023-2028, anche grazie a un calendario "più favorevole" nel confronto col 2023 – con Tecna in Italia e Fesqua in Brasile – che si aggiunge agli "ottimi risultati" conseguiti nella prima parte dell’anno con Vicenzaoro, Sigep e Riminiwellness.

"La solidità del nostro modello di business – osserva Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg – è palesata proprio dal fatto che nei soli primi novi mesi del 2024 la società ha superato tutti i risultati economico-finanziari dell’intero ultimo anno pre-Covid. Il piano di investimenti a supporto della crescita del piano strategico sta proseguendo. Nel corso del trimestre sono stati completati i lavori per l’installazione dei tre padiglioni temporanei a Vicenza, mentre a ottobre sono stati ultimati i due padiglioni che arricchiranno il quartiere fieristico di Rimini fino alla realizzazione della grande cupola sul lato Ovest (pronta nel 2028, ndr)".

Continua intanto lo sviluppo internazionale di Ieg e va avanti il lavoro di espansione per linee esterne con l’acquisizione a ottobre del 51% di Vending Expo, società organizzatrice della manifestazione Venditalia che sbarcherà a Rimini nel 2026. "Alla luce dei risultati e delle brillanti performance realizzate dalle principali fiere autunnali, Ttg ed Ecomondo – continua Peraboni –, confermiamo la parte alta della guidance sui risultati economico finanziari previsti per il 2024". I risultati conseguiti alla fine del terzo trimestre evidenziano, rispetto alle stime incluse nel piano strategico 2023-2028 per l’esercizio in corso, "un rafforzamento della crescita sia in termini di fatturato sia in termini di marginalità operativa". "La nostra forza – rileva Maurizio Ermeti, presidente di Ieg – è nelle persone, nel modo di lavorare. E ci distinguiamo dai competitor: noi creiamo manifestazioni, le organizziamo, le facciamo crescere". Presto un capitolo nuovo si aprirà in Regione, con le elezioni di domenica e lunedì. "Ribadisco la mia richiesta alla politica – dice –: bisogna mettere ordine all’interno del sistema aeroportuale regionale. I flussi vanno ripartiti meglio e Rimini è una risorsa. Per noi il tema dei collegamenti è fondamentale".