Fiesta: tributo a Raffaella Carrà chiude il 2024 al teatro della Regina di Cattolica

Spetta a Fiesta, imperdibile tributo a Raffaella Carrà, chiudere il 2024 del teatro della Regina di Cattolica. A salire sul palco domani sera alle 21 sarà Fabio Canino attore, conduttore, nonché volto storico della trasmissione di Raiuno Ballando con le stelle, affiancato da Mariano Gallo, Sandro Stefanini, Simone Veltroni e Samuele Picchi. La commedia brillante, per la regia di Piero di Blasio, si annuncia "divertente e colorata", ma soprattutto effervescente. Vuol essere un omaggio alla donna e all’artista, ma anche alle sue memorabili canzoni.

Si tratta di uno show che, come annuncia la produzione, "coinvolgendo direttamente il pubblico, cambia ogni sera. Uno spettacolo in evoluzione che oltre a far ridere parecchio, fa pure riflettere su una serie di stereotipi che circonda il mondo gay e LGBT+. Sul palco si scherza su ogni cosa, dall’attualità alla politica fino alla religione, tra battute ironiche e auto-ironiche, dialoghi serrati e pungenti, cliché e satira di costume, il tutto accompagnato da moltissima musica".

È insomma uno spettacolo che traccia un profilo molto piacevole dell’amatissima star e che fa trapelare la passione di Canino nei suoi confronti, la Carrà per lui è infatti un mito. Nata nel 2001, la pièce è ambientata in una casa coloratissima, che ricorda gli spazi del cinema di Almodovar, dove si ritrova un gruppo di amici. Canino, che interpreta Luca, è uno speciale e scatenatissimo fan della grande icona dello spettacolo, il più fedele e talmente innamorato di lei, tant’è che ogni anno il 18 giugno, giorno del compleanno del suo idolo, organizza una festa con tanto di invitati che cantano, ballano e si divertono sulle note delle hit della Raffa nazionale, partecipando pure al taglio della torta.

È insomma un’autentica Fiesta, che è pure pretesto per affrontare temi a volte leggeri e talora spinosi con satira e ironia, e che dà adito a piccanti confessioni tra amici, ma anche spazio per liberare gli animi da desideri e paure. Particolari i movimenti coreografici di Cristina Arrò, che si ispirano alle coreografie originali del compianto maestro Gino Landi. Gli spettacoli della Regina riprenderanno domenica 12 gennaio alle 17,30 con una versione originale di Natale in casa Cupiello.

Nives Concolino