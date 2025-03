L’ultimo giallo, il figlio di Pierina investito: “L’indagine va riaperta”

Rimini, 9 marzo 2025 - Chi ha investito Giuliano Saponi, uno dei tre figli di Pierina Paganelli e marito di Manuela Bianchi, nuora della vittima ora indagata per favoreggiamento per il delitto di via del Ciclamino? Pochi mesi fa la Procura di Rimini aveva chiesto di archiviare il caso dell’incidente in cui Giuliano rischiò di morire la mattina del 7 maggio 2023, ovvero 5 mesi prima del delitto della madre Pierina.

Pierina Paganelli con i tre figli. La donna, 78 anni, è stata uccisa il 3 ottobre 2024 nel garage di casa

Ma dopo quanto Manuela ha raccontato agli inquirenti nell’interrogatorio fiume di martedì, la Procura vuole tornare a indagare sul misterioso incidente. Dopo 17 mesi, Manuela ha ammesso che la mattina del 4 ottobre, quando ritrovò il cadavere della suocera nel garage del condominio di via del Ciclamino, con lei c’era Louis Dassilva, suo vicino di casa e amante. Durante l’interrogatorio il sostituto procuratore Daniele Paci e gli investigatori della squadra mobile della polizia hanno posto alla Bianchi molte domande anche sull’incidente del marito. E Manuela ha spiegato di aver avuto il sospetto che Louis, da luglio in carcere con l’accusa di aver ammazzato Pierina, potesse in qualche modo essere coinvolto nell’incidente in cui Giuliano ha rischiato di morire. Quella mattina del 7 maggio 2023 Giuliano fu investito intorno alle 5,30 in via Coriano, a poche centinaia di metri da via del Ciclamino, mentre andava al lavoro in bici. È rimasto in coma per mesi, dopo una lunga riabilitazione è ritornato a casa pochi giorni dopo il delitto della madre Pierina, avvenuto la sera del 3 ottobre.

La scorsa estate la Procura aveva chiesto l’archiviazione dell’indagine sull’incidente. Era stato accertato, attraverso le varie perizie, che Giuliano fosse stato investito quasi sicuramente da un camion o da un mezzo agricolo. Ma non ci sono testimoni e la zona dov’è avvenuto l’incidente è priva di telecamere. Conclusione: Giuliano è stato investito da una pirata della strada, ma è impossibile scoprire chi l’ha travolto.

Monica e Marco Lunedei, legali dei figli di Pierina, si sono opposti all’archiviazione e rilanciano: “Molti elementi non tornano. Valeria Bartolucci, moglie di Louis, aveva detto che loro erano via per un funerale il giorno dell’incidente di Giuliano, invece è venuto fuori che erano a Rimini. Lo dimostrano anche gli accertamenti sulle celle telefoniche, che li collocano quella mattina in via del Ciclamino”. Toccherà al gip decidere. La Procura è intenzionata a indagare di nuovo sul misterioso incidente, per l’ipotesi di tentato omicidio.

“Spetterà agli inquirenti – dice Giuliano Saponi – stabilire eventuali collegamenti tra il mio incidente e l’omicidio di mia mamma. Ma finalmente il cerchio dopo tanti mesi si sta stringendo”. “Il fatto che Manuela – continua – sia indagata è stato per noi famigliari uno shock. Lei sta collaborando ora con gli inquirenti, e ci auguriamo che questo sia di aiuto alla ricostruzione della verità”. E sui rapporti con Manuela, ammette: “Lei oggi per me è solo la madre di nostra figlia”.