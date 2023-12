Figlio terribile tormenta la madre

Un figlio terribile, che non si faceva scrupoli a sfogare la propria rabbia contro la madre. Per mettere fine ai ripetuti episodi di maltrattamenti di cui si sarebbe reso responsabile nel corso del tempo, il giudice del tribunale di Rimini aveva disposto per lui il divieto di avvicinamento alla persone offesa e alla sua abitazione. Un obbligo che mira a impedire all’indagato di entrare in contatto con la potenziale vittima e di tornare ad esercitare nuovamente vessazioni e aggressioni fisiche e verbali. Una misura cautelare che però l’indagato, stando alla ricostruzione degli inquirenti, ha più volte violato, tornando nuovamente a bussare alla porta della donna per sottoporla alle sue angherie. E’ accaduto nuovamente domenica scorsa, quando gli agenti delle Volanti di Rimini sono intervenuti dopo che la madre dell’indagato, spaventata a morte, aveva contattato la questura spiegando la situazione e riferendo di essere stata nuovamente visitata dal figlio, nonostante il divieto al quale era stato sottoposto. Dopo aver raccolto la testimonianza della donna, Gli agenti si sono messi alla ricerca del sospettato, individuandolo nel giro di poco nell’abitazione della compagna. I poliziotti hanno quindi fatto scattare le manette ai polsi dell’uomo, accompagnato nella casa circondariale a disposizione del magistrato di turno.

A Rimini, ogni giorno una donna è oggetto di maltrattamento e nel periodo estivo si concentrano la maggior parte dei casi di violenza sessuale che in un anno sono 82, concentrati per la maggior parte nei mesi tra luglio e agosto. Il dato emerge da quelli raccolti dalla Procura di Rimini e trasmessi al Ministero della Giustizia nel 2023. Il report fa riferimento al periodo dal primo luglio 2022 al 30 giugno 2023. Nel periodo preso in esame infatti sono stati iscritti con argomento "codice rosso" 522 procedimenti.