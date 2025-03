Figlio violento denunciato dal padre. Tenta di dargli fuoco e lo picchia per scucirgli i soldi per la birra

Aveva reso la vita del padre un inferno, da anni vittima di minacce, botte e continue richieste di denaro. È stata l’ultima aggressione, subita tre giorni fa, a spingere un anziano riminese a denunciare il figlio violento. Venerdì, dopo l’ennesima lite per avere i soldi per la birra il figlio, un 56enne con problemi di alcolismo ha ‘sequestrato’ il padre in casa, impedendogli di uscire e chiedere aiuto. In preda a uno stato di delirio, l’uomo si è spogliato, ha dato fuoco ai vestiti e ha tentato perfino di dare fuoco al padre, poi l’ha colpito con un pugno all’orecchio. Il colpo violentissimo ha tramortito l’anziano. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

L’anziano ha chiamato la polizia e i vigili del fuoco, sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118. E quando i soccorritori e gli agenti sono giunti nella loro abitazione, hanno trovato il 56enne fuori controllo e il padre ferito e terrorizzato. L’anziano è stato portato al pronto soccorso, dove è stato sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso: i medici l’hanno giudicato guaribile in 12 giorni. Ma il giorno dopo l’uomo ha dato nuovamente in escandescenza e il padre ha dovuto chiamare, per l’ennesima volta, il 118 e le forze dell’ordine. Il 56enne è stato portato in ospedale, ma se ne è andato prima che lo visitassero.

Per la paura che potesse accadere di nuovo qualcosa di grave, l’anziano ha deciso di denunciare il figlio alla polizia. E dalle indagini è venuto fuori che le aggressioni erano state numerose nel corso degli anni, sempre per gli stessi motivi, e che più volte le forze dell’ordine erano dovute intervenire, a causa dei comportamenti violenti. Il figlio impediva spesso al padre di uscire di casa, di giocare a carte con gli amici, di fare insomma una vita normale. Un incubo che andava avanti da oltre una ventina di anni. Contro il 56enne, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni, il sostituto procuratore Davide Ercolani ha disposto il divieto di avvicinarsi al padre: dovrà restare a una distanza di almeno un chilometro dalla casa dell’anziano, e anche dal supermercato dove si reca abitualmente a fare la spesa.

Manuel Spadazzi