Vita da incubo col figlio violento: prende a pugni la madre per 5 euro

Rimini, 15 ottobre 2025 – Non ci ha pensato nemmeno due volte ad alzare le mani sulla madre, una donna anziana, colpendola con un pugno in testa. Tutto per un motivo assurdo: un prestito di appena cinque euro. È stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini il decreto di giudizio immediato nei confronti di un trentacinquenne riminese, attualmente detenuto in carcere, su richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi. La misura è stata disposta dopo l’arresto, avvenuto il 24 luglio scorso. All’uomo vengono contestate tre ipotesi di reato: tentata estorsione, maltrattamenti e lesioni personali. Secondo quanto emerso, i crimini sarebbero stati compiuti ai danni dei genitori, entrambi anziani, costretti a convivere con continue richieste di denaro finalizzate — sempre secondo l’accusa — all’acquisto di alcol e cocaina.

Il primo episodio ricostruito dagli agenti della polizia di Stato riguarda una banconota da cinque euro. Sarebbe stata questa la scintilla che avrebbe acceso l’ennesima lite in casa: al rifiuto della madre di consegnargli il denaro, l’uomo avrebbe reagito con schiaffi e, infine, con un pugno alla testa che le avrebbe provocato un trauma. Per gli investigatori non si sarebbe trattato di un episodio isolato, ma di un modo di agire abituale utilizzato per ottenere denaro in maniera aggressiva. Da qui il secondo filone di indagine: i presunti maltrattamenti sistematici. In base agli atti, il trentacinquenne avrebbe ripetutamente alzato la voce e le mani contro entrambi i genitori, accompagnando gli atti di violenza con minacce, oggetti scagliati contro i mobili e danneggiamenti all’interno dell’abitazione. Il tutto con il chiaro fine di farsi consegnare denaro per sostenere le proprie abitudini.

Il terzo capo d’accusa riguarda invece le conseguenze fisiche delle aggressioni. Nel referto medico relativo al 24 luglio si parla di un trauma cranico per la madre, giudicato guaribile in quindici giorni. Documentazione sanitaria che è stata acquisita agli atti e inserita tra le prove a sostegno della richiesta di giudizio immediato. Con il decreto emesso dal gip, la vicenda entra ora nella fase processuale. La difesa, affidata all’avvocato Gilberto Martinini, avrà occasione di contestare la ricostruzione investigativa punto per punto. L’udienza è già stata calendarizzata per dicembre davanti al giudice monocratico. Sarà in quella sede che le deposizioni dei testimoni, le relazioni di polizia e i verbali raccolti durante le indagini verranno esaminati in maniera approfondita.