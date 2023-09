"Figliuolo sblocchi i fondi per l’alluvione"

Sbloccare i fondi per i danni prodotti dall’alluvione. A lanciare l’appello al commissario Figliuolo è la presidente dell’assemblea regionale Emma Petitti. "Non abbiamo perso tempo: nel riminese sono 241 interventi per somma urgenza dopo l’alluvione di maggio, in particolare nel Comune di Montecopiolo, 4 interventi per un totale di 95mila euro, e nel Comune di San Leo, 32 interventi per un totale di 220 mila euro. I Comuni coinvolti stanno affrontando interventi per 12,8 milioni di euro. Figliuolo sblocchi il prima possibile i fondi stanziati".