Filarmonica della Scala con Chailly sul podio

Dopo lo strepitoso concerto di venerdì sera di Mario Brunello e Giovanni Sollima, oggi pomeriggio alle 17 il Teatro Galli torna a risuonare della grande musica della Sagra Malatestiana. Sul palco la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly per un programma all’insegna di Gustav Mahler. Il grande direttore d’orchestra affronterà la prima Sinfonia, Il Titano, affiancata ad un lavoro giovanile, il Preludio sinfonico, a lungo attribuito ad Anton Bruckner. Quando Mahler diresse la prima esecuzione della Sinfonia il 20 novembre 1889, a Budapest, la partitura non aveva ancora raggiunto la forma definitiva. Mahler, infatti, si tormentò più a lungo del solito su questa partitura, sottoponendola a continue revisioni e passando attraverso lunghe esitazioni e ripensamenti: fra i primi abbozzi del 1884 e gli ultimi ritocchi del 1909 trascorsero venticinque anni, come dire l’intero arco creativo del compositore. I cambiamenti più rilevanti furono la riduzione dei movimenti da cinque a quattro, e l’ampliamento dell’organico strumentale dalle normali dimensioni ottocentesche fino al gigantismo orchestrale che sarà una cifra peculiare della poetica mahleriana.

La Filarmonica della Scala è stata fondata dai musicisti scaligeri con Claudio Abbado nel 1982. Carlo Maria Giulini guida le prime tournée internazionali; Riccardo Muti, direttore principale dal 1987 al 2005, ne promuove la crescita artistica e ne fa un’ospite costante nelle più prestigiose sale da concerto internazionali. Da allora l’orchestra ha instaurato rapporti di collaborazione coi maggiori direttori tra i quali Bernstein, Sinopoli, Ozawa, Zubin Mehta, Dudamel. Nel 2015 Chailly ha assunto la carica di direttore principale contribuendo ulteriormente alla reputazione internazionale dell’orchestra. Chailly èanche direttore musicale del Teatro alla Scala.

Mario Gradara